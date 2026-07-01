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    1 июля 2026, 17:05 • В мире

    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию

    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
    @ Mehmet Ali Ozcan/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент Польши Кароль Навроцкий проявил изрядную прыть: не только вызвал к себе народную любовь через унижение Владимира Зеленского, но и договорился с Турцией о компенсации того, что теряют поляки из-за разрыва с Украиной. В наши дни непривычно наблюдать в ЕС действительно талантливого политика.

    В медиа Польши нет разногласий о причине того, почему президент Кароль Навроцкий стал самым популярным политиком страны – более того, рекордсменом по популярности с тех пор, как ввели социологические опросы населения. Эта причина – ненависть к Украине. Она долго копилась, а глава государства дал ей выплеснуться, и теперь купается в лучах славы.

    Лучи эти могут показаться иностранцу блеклыми: 55% поддержки не бог весть какой высокий рейтинг. Но политически Польша традиционно расколота пополам – на консервативную восточную и проевропейскую западную. Лидер Запада – это премьер-министр Дональд Туск, у которого значительно больше полномочий, чем у президента. Только рейтинг одобрения премьера – 38% (при 57,6% тех, кто не одобряет, согласно опросу IBRiS), а Навроцкий своими маленькими полномочиями довольно ловко распоряжается: например, накладывает на законопроекты вето, обойти которое в парламенте у правящей коалиции не хватает голосов.

    Однако самая гениальная задумка деятельного президента – отозвать высшую награду Польши (орден Белого Орла) у Владимира Зеленского. Формальный предлог – переименование какого-то там батальона в честь Украинской повстанческой армии* (УПА*). Получается, что Польша передает оружие тем, кто даже названием славит организаторов этнических чисток польского населения. Многие, вероятно, просто не обратили бы на это внимания, а европейские элиты украинскому диктатору прощали и не такое. Но Навроцкий вовремя проблему заострил – недаром историк из национал-патриотического лагеря.

    Это породило забавный массовый эффект:

    у поляков будто глаза открылись на то, что представляют собой Украина и Зеленский.

    Теперь подавляющее большинство категорически против вступления Киева в ЕС, а элита наконец-то формулирует запрос общества к нему коротко и ясно: типа «с Бандерой вы в Европу не войдете».

    Впрочем, поляки уже говорили это Зеленскому, а он – еще до СВО – согласился с такой постановкой вопроса, но потом по тактическим соображениям перешел на позиции неонацистов и выполняет все их прихоти, от чего тошнит – нет, не одну Россию, а всех соседей Украины, за исключением Молдавии, потому что Майя Санду не из брезгливых.

    Нам повезло, что в Варшаве решили обидеться именно сейчас, когда криворожский ребенок совершенно избалован и краев не видит.

    Если бы Зеленский, а также его лизоблюды и поклонники УПА не полезли в бутылку, ответив полякам хамством и флешмобом с массовым отказом от орденов, эту свару могли бы разлить водой, присланной из Брюсселя Урсулой фон дер Ляйен. Уже не раз бывало, что невыносимость криворожца соглашались считать приемлемой платой за его готовность воевать с Россией любыми средствами. Но теперь польско-украинский конфликт достаточно далеко зашел и породил инерцию на уровне народов, так что свернуть его будет непросто.

    По свежему указу президента назло идеологическим врагам на Украине даже некий «национальный пантеон» готовят, где будут отборные людоеды и неудачники типа гетмана Мазепы, а также сам Зеленский как президент военного времени.

    Склока Киева и Варшавой – стандартная и неизбежная – была бы маленькой деталью на фоне общей подготовки европейского континента к третьей мировой войне, но сейчас, в стадии разгула, она приятно разрушительна с точки зрения интересов России.

    Например, пошла прахом сделка, по которой в ВСУ должны были передать полтора десятка истребителей МиГ-29 в обмен на технологии производства беспилотников. Войдя в раж, украинцы заявили, что передавать полякам технологии не очень-то и хотят, а истребители без ремонта и модернизации за польский счет не возьмут.

    Нашел украинец кошелек – а в нем не хватает.

    Молодцы, правильное решение. Навроцкий, надо признать, тоже большой молодец. Только без иронии, если смотреть на него польскими глазами. Одно дело: расчесать историческую травму, раздразнить наркомана и наслаждаться эффектом, глядя на ситуацию с позиции, во-первых, трикстера, во-вторых, историка антиукраинской направленности.

    Совсем другое: учесть все издержки от этого для страны и попытаться их компенсировать. За этим Навроцкий полетел в Турцию на встречу с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их рандеву комментировали в контексте польско-турецких отношений в целом: союзники по НАТО обсудили «углубление оборонного сотрудничества и экономических связей», ничего необычного. Но это в большей степени частный визит, и вел себя Навроцкий не совсем обычно.

    Если Эрдоган скорее султан, чем президент, то с польской стороны предметно обсуждать широкий комплекс межгосударственных отношений нужно все-таки с Туском. А у Навроцкого была конкретная цель, и теперь понятно какая – сказанного достаточно. Анкару устраивает сделка, по которой она передаст Варшаве некоторые технологии беспилотников. После демарша Украины, набившей на этих технологиях руку, ее место займет пресловутый Байрактар (если писать в кавычках – это ударный беспилотник, если без кавычек – зять султана, владелец компании-производителя и сын ее основателя).

    Результат, то бишь, есть. Но визит в Анкару не был для Навроцкого как историка и президента комфортным с политической точки зрения. Предметом национальной гордости поляков является то, что они дважды разбили османов в крупных сражениях меньшими силами, а король Ян Собеский после битвы у Вены отбросил Османскую империю на Балканы и навсегда остановил ее продвижение в Западную Европу.

    Этот же король, к слову, заключил «вечный мир» с Россией и уступил ей Киев, что русофобствующая польская элита Собескому прощает, поскольку никогда больше Речь Посполитая не была так могущественна и влиятельна, как при нем.

    То есть для экспрессивного национал-патриотического историка Навроцкого турки примерно такой же враг, как украинцы или русские, однако он выкрутился и припомнил, что можно вспомнить об османах хорошего с польской точки зрения: Порта была единственной державой, не признававшей разделов Польши.

    Кроме того, Навроцкий не подал вида, когда Эрдоган его – случайно или нарочно – подставил, поблагодарив за поддержку вступления Турции в ЕС. Членство огромной мусульманской страны в одном с ними Евросоюзе для многих поляков и всех польских националистов «красная линия». Против этого на данном этапе возражает даже Урсула фон дер Ляйен, призывая, наоборот, оградить ЕС от влияния Анкары (ее, как конкурента, ставят в один ряд с Москвой и Пекином). Если против Урсула, против и Туск, а националист Навроцкий почему-то вдруг за.

    Вероятно, рассудил так, что эта поддержка ничего не стоит. Турцию все равно не возьмут в ЕС раньше, чем он перестанет быть президентом. Такого не допустят Франция, Греция и ряд других стран при примерно любых правительствах. Зато Навроцкий получит турецкие технологии взамен украинских, что есть эффектное развитие его конфликта с Зеленским и борьбы за любовь народную.

    Такая ловкость смущает. В общем и целом Навроцкий оправдал сардонические надежды, с ним и его характером связанные: вошел в клинч и с Киевом, и с Брюсселем, и с собственным правительством, и только с Дональдом Трампом нашел общий язык, потому что славить США – часть польской национал-патриотической парадигмы, а Трамп любит, когда его славят.

    А вот такой изобретательности, расчетливости и политического чутья, какие демонстрирует Навроцкий, не ожидалось, особенно на фоне общей деградации политического лидерства в ЕС.

    Его кипучая и часто успешная деятельность подчинена, если подумать, одному – подготовке к третьей мировой войне, в чем тоже немало историчности.

    Варшаве не нравится, что «самую сильную армию в ЕС» осознанно строит правительство Германии. Самую сильную она хочет иметь сама – и располагает к тому предпосылками, а милитаризация немцев расчесывает слишком много обид и страхов.

    Оно бы и хорошо – пущай собачатся, но стоит накрепко помнить, что историческая парадигма национал-патриота Навроцкого сотоварищи – это «можем повторить» в отношении всех соседей. Конкуренция с Берлином и аннексия Галиции для них столь же самоценны, как и сожжение Москвы.

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