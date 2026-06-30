Tекст: Ольга Иванова

Бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Владимира Зеленского создать пантеон так называемых героев Украины, передают РИА «Новости».

Политик выступил с заявлением в социальной сети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

«Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде», – написал он.

По словам Моравецкого, такой шаг Киева мешает вступлению страны в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для государства, которое официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Он подчеркнул, что попытки украинских властей возвысить УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) приводят к обратному эффекту, поскольку мир все чаще вспоминает о преступлениях этой организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Варшавой за позорное прославление УПА.

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» в знак протеста против награждения киевскими властями УПА.