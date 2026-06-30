Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил идею Владимира Зеленского о создании пантеона так называемых героев Украины и спрогнозировал тяжелые последствия для самой страны.
Бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Владимира Зеленского создать пантеон так называемых героев Украины, передают РИА «Новости».
Политик выступил с заявлением в социальной сети Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде», – написал он.
По словам Моравецкого, такой шаг Киева мешает вступлению страны в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для государства, которое официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Он подчеркнул, что попытки украинских властей возвысить УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) приводят к обратному эффекту, поскольку мир все чаще вспоминает о преступлениях этой организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Варшавой за позорное прославление УПА.
Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» в знак протеста против награждения киевскими властями УПА.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ