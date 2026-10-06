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Умер автор музыки к фильму «День сурка»
Умер автор музыки к фильму «День сурка» британский композитор Фентон
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался английский композитор Джордж Фентон, известный по музыке к фильму «День сурка».
Об этом сообщает британская газета Standard, передает РИА «Новости».
«Композитор Джордж Фентон, работавший с такими режиссерами, как лорд Ричард Аттенборо, Нора Эфрон и Кен Лоуч, и написавший музыку к документальным фильмам о дикой природе от сэра Дэвида Аттенборо, скончался в возрасте 76 лет», – пишет газета.
Композитор ушел из жизни в понедельник. Он сочинял музыку для театра, кино и телевидения.
Согласно сайту артиста, Фентон написал музыку к фильмам «Ганди», «Опасные связи», «День сурка», «Снегоуборщик», «Паб „Старый дуб“» и другим.