Суд отказался пересмотреть дело о кредите по прецеденту Долиной

Суд отклонил ссылку банка на дело Долиной в споре о долге на 180 тыс. рублей

Tекст: Ольга Иванова

С иском в суд обратилась жительница Петербурга, на которую третьи лица оформили кредитный договор на 180 тыс. рублей. Женщина заявила, что денег не получала, и подала заявление в полицию, а затем иск в суд о признании договора недействительным, передает РИА «Новости».

Суд установил, что договор заключался с «нетипичного для клиента мобильного устройства», при этом был изменен номер телефона. Договор признали недействительным. С банка также взыскали компенсацию морального вреда (10 тыс. рублей), штраф (5 тыс. рублей) и судебные расходы (24 тыс. рублей).

Банк подал жалобу, утверждая, что использовались логин, пароль и одноразовые коды из СМС, отправленные на телефон истца. В банке предложили пересмотреть дело по новым обстоятельствам, сославшись на «идентичное» определение Верховного суда по делу Ларисы Долиной.

Суд в Петербурге заявление отклонил, указав, что определение Верховного суда не является новым обстоятельством, а фактические обстоятельства двух дел не схожи.

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