В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Жителя Севастополя осудили на 14 лет за передачу данных СБУ
Суд назначил строгий режим колонии мужчине из Севастополя, передававшему украинским спецслужбам информацию о местах дислокации военной техники, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего жителя города к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина по заданию СБУ изъял мобильный телефон из тайника на кладбище для тайной связи с украинскими спецслужбами. Далее он собирал и передавал сведения разведывательного характера о вооружении и военной технике в Севастополе, чтобы помочь в определении целей для возможных ударов.
Суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год. Уточняется, что обвиняемый был завербован сотрудником СБУ через мессенджер с декабря 2023 по апрель 2024 года и передавал данные о российских военных объектах с апреля по июнь 2024 года.
Ранее в августе в Севастополе задержали россиянина, передававшего украинской разведке сведения о работе и координатах объектов противовоздушной обороны города.
Также двух жительниц Севастополя – мать и дочь – осудили на 12 лет за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке.