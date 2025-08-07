Жителя Севастополя осудили на 14 лет за передачу данных СБУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Севастопольский городской суд приговорил 53-летнего жителя города к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчина по заданию СБУ изъял мобильный телефон из тайника на кладбище для тайной связи с украинскими спецслужбами. Далее он собирал и передавал сведения разведывательного характера о вооружении и военной технике в Севастополе, чтобы помочь в определении целей для возможных ударов.

Суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год. Уточняется, что обвиняемый был завербован сотрудником СБУ через мессенджер с декабря 2023 по апрель 2024 года и передавал данные о российских военных объектах с апреля по июнь 2024 года.

Ранее в августе в Севастополе задержали россиянина, передававшего украинской разведке сведения о работе и координатах объектов противовоздушной обороны города.

Также двух жительниц Севастополя – мать и дочь – осудили на 12 лет за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке.