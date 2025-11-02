Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк и глава антикоррупционного совета при министерстве обороны Украины Юрий Гудименко резко раскритиковали новые инициативы Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Железняк отметил, что денег на поднятие зарплат военным нет, и никто не знает, как на Украине будут «покрывать дыру в полбюджета».

«Будет ли программа новая по МВФ – тоже пока вопрос. Но «зимняя тысяча» на месте! Сильно. Несокрушимо», – отметил Железняк.

Гудименко обратил внимание на противоречия между дефицитом продовольствия для военных и запуском социальных программ, включая компенсацию «зимняя тысяча» и программу «УЗ-3000». Эти инициативы, по его словам, выглядят абсурдными и популистскими в условиях острого недостатка бюджета.

Ранее Владимир Зеленский не так давно анонсировал меры социальной поддержки: выплату так называемой «зимней тысячи» некоторым категориям граждан и предоставление бесплатных железнодорожных поездок всем жителям страны на дистанции до 3 тыс. километров. Критики указывают, что подобные инициативы усугубляют финансовое положение и отвлекают средства от более насущных задач.

Ранее украинский эксперт Андрей Длигач заявил, что экономика Украины столкнулась с критическим дефицитом бюджета более 20 млрд долларов и долговой нагрузкой свыше 100% от ВВП.

Европейские страны могут быть вынуждены брать новые кредиты на сумму до 60 млрд евро для поддержки Киева, если Еврокомиссия откажется экспроприировать российские активы.

Американские СМИ отмечают, что оппозиция на Украине планирует возложить на Владимира Зеленского ответственность за массовые отключения электроэнергии.