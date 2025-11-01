Euronews: Финансирование Киева стало обременительным для бюджетов ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия отказывается от рискованной экспроприации российских активов, что вынудит страны ЕС брать новые кредиты для поддержки Киева, передает ТАСС.

По сведениям Euronews, если предложение об экспроприации под видом репарационного кредита будет отклонено Бельгией на декабрьском саммите ЕС, потребуется искать альтернативные источники финансирования.

Отмечается, что Еврокомиссия может привлечь кредиты от имени всего Евросоюза, как уже делала ранее в рамках макрофинансовой помощи, которую Украине еще предстоит вернуть. Телеканал отмечает: «Нагрузка на страну во время войны представляется контрпродуктивной».

Второй вариант предусматривает, что сами страны ЕС возьмут кредиты для безвозмездных выплат Киеву, фактически признавая, что Украина эти средства не вернет, что позволит снизить процентные ставки по займам.

В обоих случаях вся тяжесть финансирования Украины ложится на бюджеты стран Евросоюза. Уровень задолженности многих государств еврозоны уже превышает 90% ВВП, и новые многомиллиардные займы, объединяясь с военными расходами, могут усилить системные риски для экономик Европы. По подсчетам Euronews, только в 2026–2027 годах украинские военные и бюджетные потребности оцениваются минимум в 60 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии ранее назвал условия, при которых страна может одобрить конфискацию российских активов в Европе.

Брюссель согласился использовать российские активы только при условии гарантий со стороны Евросоюза.