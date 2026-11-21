Tекст: Дмитрий Бавырин

Мемуары Байдена появились комично некстати, как, бывало, появлялся на публике сам президент Джо Байден, не понимая, где оказался, что должен делать и с какого суфлера идет текст. Сейчас не до него.

В Азии – прошел трехсторонний саммит лидеров России, Китая и США. В Европе – истерика из-за положения Украины и того, что европейцев на важные переговоры больше не зовут. В Америке подготовка к переделу власти, так как демократы вышли из череды поражений времен Байдена. А тут выходит сам «старина Джо» и будто говорит – «скучали?»

«Я написал эту книгу сам», – вот, пожалуй, та главная мысль, которую хочет донести до нас Байден. Его единоличное авторство подчеркивается в аннотациях и рекламе, наличие литературного редактора или, тем более, «литературного негра» отрицается. Зря.

Давно уже не секрет (просто Байден не в курсе), как пишутся мемуары бывших президентов. Стандарт – разговоры под запись с близким помощником, которые потом сбиваются в текст, обрабатываются редактором и визируются автором. Считается, что называть себя именно автором в таком случае не зазорно, а редактора (или даже целую команду) принято упоминать в разделе с благодарностями.

А Байден сам справился, сам, сам! Вот о чем он кричит недоверчивому миру. Эта книга должна стать доказательством, что он не выжил из ума, а его мнение по-прежнему ценно.

Однако упорство по вопросу авторства доказывает обратное. Как минимум, тем, кто помнит, как тяжело Байдену давалось ходить, стоять, говорить и думать на президентском посту, – и как его «состояние нестояния» пытались скрыть.

И в то же время, судя по опубликованным в Сети отрывкам, эту книгу он действительно написал сам. В том смысле, что политик Джо Байден всегда был не сам по себе, а коллективным проектом ряда лиц. В основном это его родственники и несколько советников которые работают с ним десятилетиями. Когда президент безнадежно уходил в себя, члены клана заменяли его в той или иной функции при управлении государством.

Иными словами, Байден – это небольшое семейное предприятие из крошечного Делавэра, которое несколько раз удачно выстрелило, а потом – в силу обстоятельств и против плана более крупных игроков – заняло лидирующие позиции, крупно подставило весь демократический конгломерат и откатилось в свой угол обиженным и недолюбленным.

Прежних высот не вернуть, а по наследникам предприятия видно, что они промотают остатки, но у небольших региональных брендов с большой историей собственная гордость. Для них истинно важно иметь согласованную с гордостью версию этой своей истории в золотой рамке или кожаном переплете.

Ни Байден, ни кто-либо другой из его клана не могли относиться к этой книге как к пустой формальности. Она важна, как важен последний том эпопеи.

Конечно, это не «Возвращение короля» и даже не «Карлсон проказничает опять», но трехтомник со словом «обещание» в каждом названии. Новейшее – «Обещай мне, Америка».

Предыдущие этапы жизни предприятия Байденов от детства патриарха до его вице-президентства уже изложены, вторая книга – «Обещай мне, папа» – вышла в 2017-м. И над ней, и над самой первой плотно (и совершенно официально) работал один из советников клана – Марк Звонитцер, про которого «старина Джо» говорил, что доверяет ему свою жизнь.

Можно предположить, что Звонитцер плотно работал и над третьим томом, вероятно, даже плотнее, чем над другими двумя, просто патриарх попросил сделать из этого секрет. Однако в некоторых суждениях четко угадывается сам Джо. То, каким он пытался быть. Его личные обиды.

Обобщающий тезис – «я был прав». В первую очередь, тогда, когда выдвинул кандидатуру на переизбрание. А те, кто отговорил сняться, – ошибись, и в итоге сдали страну Дональду Трампу.

Ведущую роль в этом, как считалось прежде, сыграл Барак Обама. Байден подтверждает, однако (по крайней мере, в промо) избегает прямых наездов на своего напарника и своего рода «икону» демократов, «особыми отношениями» с которой страшно гордился.

Однако Обама не упомянут в журнале звонков тех, кому экс-президент сообщил о выходе их гонки. Выглядит как прозрачный намек. Знай, мол, Барак, что я обиделся.

Зато двое других заговорщиков и предателей – Нэнси Пелоси и Чак Шумер – всяко обласканы автором. Бывшему спикеру Палаты представителей на пенсии это, должно быть, фиолетово, а вот Шумер намерен продолжать карьеру. Сейчас он добивается поста лидера большинства в Сенате и фраппирован тем, что ему бросили вызов леваки под знаменами Берни Сандерса. То есть, с точки зрения бонз, элиты, «белой кости» Демократической партии, «старина Джо» со своим особым мнением по поводу Шумера выступил максимально некстати.

В то же время Сандерса и других «коммунистов» Байден хвалит, хотя в партийной политике им противостоял. Это может стать «поцелуем Иуды» – те, кто добивается обновления партии, от Байдена хотели бы получить поддержку в предпоследнюю очередь (в последнюю все-таки от Хиллари Клинтон). Но, весьма вероятно, у «старины Джо» не было задней мысли: его искренне тронуло, что «леваки», на чью помощь он не рассчитывал, протянули руку помощи тогда, когда бывшие друзья сталкивали со сцены. А ведь он, между прочим, человек, чья жизнь была посвящена стабильному увеличению достатка американцев, прежде всего, среднего класса.

Это уже авторское самопозиционирование, которому (то есть делам Байдена во благо экономики) отданы большинство страниц книги. Они заведомо безынтересные. В то же время, стоит признать, системный подход клана к своему проекту оправдал себя. Если бы это были первые мемуары, то длинный жизненный путь католического паренька из Делавэра после результатов его президентства был бы интересен примерно никому. Но все это уже описано раньше, поэтому весь третий том – про события недавней истории, среди которых есть истинно интересные для пояснений в том числе и от Байдена.

Но в книге их, кажется, не будет. Там, как было выше сказано, пытаются достроить образ фамильного наследия, а также изливают старческие обиды.

Правда, то, что Владимир Зеленский назван человеком неблагодарным, а его роль лидера военного времени увязана с актерским прошлым (казаться, а не быть), само по себе интересно и недаром стало частью промо. Как будто бы тоже – сугубо персональная претензия, но не только. В обывательской политической культуре США фраза «он не был достаточно благодарен Америке за то, что она для него сделала» исчерпывающе объясняет провал проектов и крах личностей, ничего по сути не объясняя.

А вот за характеристикой президента России Владимира Путина, чье поведение на личных встречах Байден нашел «раздражительным» и назвал «напускным безразличием», опять угадывается личная обида «старины Джо». Он вообще-то убежден, что перед его умением строить обаятельного, доброжелательного и улыбчивого «рубаху-парня» должны пасовать все. А с Путиным явно не сработало. В случае с профессиональным разведчиком, долгие годы руководящим сверхдержавой, столь дешевые трюки сработать просто не могли.

В то же время экс-президент США как будто рефлексирует над исключением России из G8, ссылаясь на это как на причину того, что стало сложнее разговаривать и договариваться. Это ни в коем случае не «пас» Москве. Это все то же стариковское «я же был прав». А те, кто настаивал на превращении «восьмерки» в «семерку», не правы. Прежде считалось что это позиция скорее Дональда Трампа, чем Джо Байдена, а вот оно, как, оказывается: Байден в «изоляцию России» не очень-то и верил.

С Трампом связано последнее, третье откровение в промо книги, которое, наряду с накатом на Шумера и характеристиками Зеленского, может претендовать на интерес.

В своем теперь уж точно последнем томе мемуаров Байден показал себя как человека непорядочного. Допустим, был прав там и сям. Предположим, не ошибся ни в том, ни в другом (в выводе войск из Афганистана, например). Примем на веру, что кругом измена, трусость и обман. Но все это никак не оправдывает публикацию сугубо личной переписки.

Просто книгу надо как-то продавать, а тут «бомба», разрушающая шаблон. Оказывается, в личном (от руки) письме Трампа для Байдена в 2021 году временно уходящий президент был вежлив и желал всего наилучшего и своему врагу, и их общей Америке.

Это интересно, так как вносит штрих в портрет президента действующего. С президентом бывшим давно все понятно, а с его набитой самолюбованием книгой – заранее. «Не читал, но осуждаю».

Конечно, изгнанному и проклятому клану нужно на что-то жить. Однако в таком виде мемуар не может претендовать на прибыль. Строго говоря, для прибыли нужно было сразу закладываться на экранизацию, а без сцен оргий Хантера Байдена она вряд ли может быть востребована даже в Америке.