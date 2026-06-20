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Онищенко: Биолаборатории США на Украине угрожали безопасности России
Онищенко рассказал о планах США подорвать эпидемиологическую обстановку в России
Работа американских биолабораторий на украинской территории была нацелена на создание эпидемиологических проблем в соседнем государстве, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
Деятельность учреждений Соединенных Штатов на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической обстановки в России, при этом со вспышкой Эболы в Африке эти объекты не связаны, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию. Но влияния украинских лабораторий на вспышку Эболы в Африке точно не может быть. У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», – отметил Онищенко.
Эпидемиолог подчеркнул, что вирус Эбола представляет серьезную угрозу сам по себе, независимо от работы украинских лабораторий, передает ТАСС.
Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщал, что украинские объекты использовались для изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, а также лихорадок Марбург и Эбола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об изучении опасных инфекций в харьковском институте при финансировании США.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко обвинил американских военных в сборе материалов для создания агрессивных вирусных штаммов.
Национальная разведка США подтвердила факт хранения сибирской язвы и Эболы в украинских биолабораториях.