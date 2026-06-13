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Онищенко: Биолаборатории США создают агрессивные вирусы
Контролируемые Вашингтоном биологические объекты более чем в 30 странах мира собирают материалы для разработки опасных вирусных штаммов в обход международных конвенций, заявил эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Биологические лаборатории, контролируемые Соединенными Штатами более чем в 30 странах, позволяют американским военным собирать материалы для создания агрессивных вирусных штаммов, заявил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Таких лабораторий много, Габбард назвала более 35 стран, их гораздо больше. На территории Украины они ни одной лаборатории не построили, но приспособили те, которые там были, наши. Военные микробиологи много раз приезжали туда, занимались сбором материалов для того, чтобы готовить военные рецептуры, более агрессивные, исходя из местных штаммов, которые есть», – сказал Онищенко.
По словам академика, Вашингтон блокирует предложения по разработке надежного механизма проверки соблюдения Конвенции о биологическом оружии. При этом США используют аналогичный механизм для вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом защиты своих граждан. Эксперт отметил, что подобные лаборатории открывались в Грузии и строились в Казахстане, передает ТАСС.
Онищенко напомнил, что в 2025 году глава Белого дома запретил финансирование зарубежных биолабораторий из-за отсутствия контроля. Однако академик уверен, что при смене власти американские элиты сохранят этот инструмент влияния.
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала угрозу глобальной катастрофы из-за исследований с опасными патогенами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское правительство долгие годы намеренно скрывало финансирование более 120 биологических объектов за рубежом. Национальная разведка США подтвердила наличие опаснейших вирусов в украинских лабораториях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неконтролируемый характер военно-биологической деятельности Вашингтона.