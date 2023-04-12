Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО

Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».

Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.

Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.

Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.