Эксперт: Украина перепродает на черном рынке западное оружие

Эксперт Козюлин: США неспособны контролировать оборот западного оружия на Украине

Уровень коррупции на Украине и отсутствие какого бы то ни было контроля за западным оружием со стороны США являются благодатной почвой для его продажи на черном рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину.

«Постсоветская Украина – это активный игрок черного оружейного рынка. В стране на складах осталось много советского оружия, а коррупция в государстве процветает. Кроме того, многое продавали из собственного производства, так как в наследие Украине были оставлены и оборонные предприятия», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Все это обеспечивало хороший заработок для участников процесса, эти связи и цепочки сохранены и сегодня, хотя периодически в схеме менялись посредники. У нас, к сожалению, мало деталей относительно этого процесса. Но очевидно то, что Украина перепродает на черном рынке западное оружие», – продолжает собеседник.

«Полагаю, что цепочка выглядит так: получая оружие, Украина предоставляет сертификат о том, что является конечным пользователем и никому ничего передавать не будет без согласия продавца. Но потом происходит подмена документа или даже самого вооружения», – полагает эксперт.

«А те страны, которые хотят приобрести оружие, но не могут сделать это официально, идут на черный рынок – в мире одновременно происходят порядка 30-50 конфликтов, так что спрос есть всегда. В числе основных покупателей такие страны как Ирак и Северная Корея, которые находятся под санкциями, а также Судан, Ливия, Эритрея и многие другие», – добавил он.

«Что касается отношения американцев к контролю, то достаточно вспомнить про 100 тыс. единиц оружия, которые просто «потеряли» в Афганистане. Тогда американский прокурор проводил расследование и выявил кучу недостатков. Это, на самом деле, все, что нужно знать об учете США», – отметил Козюлин.

«Попытки американцев проконтролировать эти процессы, провести инспекции, особенно в чужой стране – задача почти невыполнимая, а на Украине – просто невозможная. Украинцы постараются всячески осложнить работу американцам и даже взять их «в долю», лишь бы схемы не прикрыли. Кроме того, отличным аргументом станет заявление, что часть оружия была перенаправлена на другой склад, который в последствие был уничтожен российскими войсками», – заключил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от Запада оружия и снаряжения. В отчете, который датирован октябрем и охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года, сообщается, что в итоге украденное оружие «было возвращено».

Как сообщил генеральный инспектор ведомства, с линии боевого соприкосновения было украдено военное снаряжение и бронежилеты на 17 тыс. долларов. В августе якобы спецслужбами Украины были установлены боевики добровольческого батальона, укравшие 60 винтовок и почти тысячу патронов. Как сказано в докладе, кражу они осуществили «предположительно, для продажи на черном рынке».

Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы «лучше отслеживать, куда направляется оборудование».

Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху жаловался, что у границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине. Он добавил, что это одна из многих причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву.