Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.9 комментариев
Пулково принял 12 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Петербургский аэропорт Пулково принял на запасной аэродром 12 рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Московского авиаузла.
Запасной аэродром петербургской воздушной гавани принял 12 рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах, цитирует сообщение Пулково ТАСС.
В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении, сообщается в Max самого аэропорта.
Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» вынужденно скорректировала расписание полетов из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде аэропортов страны.
Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник в сторону Московского региона летели почти 500 беспилотников.