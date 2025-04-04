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Трамп выдвинул Гарварду условия для сохранения финансирования
Администрация Трампа потребовала от Гарварда пересмотра политики инклюзивности
Администрация США выдвинула Гарвардскому университету требования для сохранения финансирования, включая пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и закрытие программ инклюзивности, сообщает Wall Street Journal.
Как передает Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа поставила перед Гарвардским университетом условия для сохранения федерального финансирования. Требования включают пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию и инклюзивности (DEI.).
Президент Гарварда Элан Гэрбер сообщил, что университету грозит частичное лишение финансирования в размере 9 млрд долларов, что может повлиять на программы в вузе, больницах и других учреждениях. Гэрбер отметил, что знает о пересмотре финансирования вузом со стороны правительства.
Среди требований администрации упоминаются всеобъемлющий запрет на ношение масок, изменения в управлении и приемной комиссии университета, а также закрытие программ DEI. Правительство стремится внести изменения в учебные процессы, чтобы устранить предвзятость и улучшить многообразие точек зрения.
Ранее Белый дом уже требовал от университетов США защитить студентов еврейского происхождения, угрожая сокращением финансирования. Эти меры связаны с усилением антиизраильских акций в вузах на фоне обострения ближневосточного конфликта.
Напомним, рнесколько лет назад профессора Гарвардского университета Кэрол Хувен раскритиковали в соцсетях после того, как она заявила на Fox News о существовании только двух полов, ее обвинили в трансофобии.
В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником в Центре Белфера при Гарвардском университете, где он будет заниматься вопросами дипломатии, безопасности и международных коалиций.