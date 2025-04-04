Трамп выдвинул Гарварду условия для сохранения финансирования

Администрация Трампа потребовала от Гарварда пересмотра политики инклюзивности

Tекст: Мария Иванова

Как передает Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа поставила перед Гарвардским университетом условия для сохранения федерального финансирования. Требования включают пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию и инклюзивности (DEI.).

Президент Гарварда Элан Гэрбер сообщил, что университету грозит частичное лишение финансирования в размере 9 млрд долларов, что может повлиять на программы в вузе, больницах и других учреждениях. Гэрбер отметил, что знает о пересмотре финансирования вузом со стороны правительства.

Среди требований администрации упоминаются всеобъемлющий запрет на ношение масок, изменения в управлении и приемной комиссии университета, а также закрытие программ DEI. Правительство стремится внести изменения в учебные процессы, чтобы устранить предвзятость и улучшить многообразие точек зрения.

Ранее Белый дом уже требовал от университетов США защитить студентов еврейского происхождения, угрожая сокращением финансирования. Эти меры связаны с усилением антиизраильских акций в вузах на фоне обострения ближневосточного конфликта.

Напомним, рнесколько лет назад профессора Гарвардского университета Кэрол Хувен раскритиковали в соцсетях после того, как она заявила на Fox News о существовании только двух полов, ее обвинили в трансофобии.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником в Центре Белфера при Гарвардском университете, где он будет заниматься вопросами дипломатии, безопасности и международных коалиций.