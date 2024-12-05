Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.2 комментария
Экс-глава МИД Украины Кулеба занял должность в центре Гарварда
Экс-глава МИД Украины Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником в Центре Белфера при Гарвардском университете, где будет заниматься вопросами дипломатии, безопасности и международных коалиций, сообщает Белферовский центр.
В центре отметили, что Кулеба является влиятельным дипломатом, признанным на международной арене как борец за демократию и свободу, передает ТАСС.
Назначение Кулебы, по мнению представителей центра, подкрепляет их приверженность поиску решений актуальных мировых проблем. В новой роли он будет работать со студентами и преподавателями, читая лекции и участвуя в семинарах, а также выступать в роли наставника. Темы его работы включают дипломатию, безопасность и построение международных коалиций.
Кроме того, Кулеба планирует написать «окончательный отчет о конфликте Москвы и Киева».
Напомним, как писала газета ВЗГЛЯД, 4 сентября глава украинского МИД Кулеба подал заявление об отставке, а позже заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится.
Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России могут продвинуться к Полтаве из-за намерения избранного президента США Дональда Трампа прекратить конфликт.