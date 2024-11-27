Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Кулеба предсказал продвижение ВС России к Полтаве из-за Трампа
Кулеба заявил, что ВС России могут достичь Полтавы из-за политики Трампа
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что Вооруженные силы России могут продвинуться к Полтаве из-за намерения избранного президента США Дональда Трампа прекратить конфликт.
Кулеба подчеркнул, что если фронт в Донбассе рухнет, это станет самым опасным моментом для Украины. ВС России, по его словам, могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском, передает канал «360».
В ноябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о наступлении российской армии, которое он охарактеризовал как одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта, а позже заявил о планах контратак украинских военных, не раскрывая деталей.