Байден провел закрытую встречу со студентами Гарварда

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает The Hill, экс-президент США Джо Байден посетил Гарвардскую школу Кеннеди, чтобы встретиться с группой студентов. Приглашение на эту встречу поступило от его давнего советника Майка Донилона. Руководство учебного заведения отметило, что уже на протяжении многих лет принимает у себя бывших президентов и кандидатов в президенты от обеих политических партий.

Сообщается, что на встрече с Байденом не разглашались детали его выступления. Однако сам визит совпал с инициативой действующего президента США Дональда Трампа расценивать Гарвард как политическую организацию. Это может привести к лишению университета статуса необлагаемого налогами учебного заведения. В дополнение, Министерство образования США заморозило гранты для Гарварда на сумму 2,2 млрд долларов и долгосрочные контракты на 60 млн долларов.

Помимо этого, американская администрация рассматривает вопрос о пересмотре грантов и контрактов на общую сумму около 9 млрд долларов, что может серьезно повлиять на финансирование научных исследований в университете. В частности, ранее сообщалось, что из-за отмены грантов со стороны Министерства внутренней безопасности США приостановлены исследования туберкулеза и космических полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внутренних доходов США планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот.

Ранее Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов из-за отказа университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Между тем Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, однако это решение получило поддержку академического сообщества.