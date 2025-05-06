Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
Министр образования США объявила о прекращении господдержки Гарвардского университета
Министр образования США лишила Гарвард всех федеральных грантов на 2,2 млрд долларов
Гарвардский университет лишился права на новые государственные гранты в США после обвинений в нарушении закона и отказе изменить кадровую политику, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алану Гарберу.
Гарвардский университет больше не будет получать государственное финансирование и не сможет рассчитывать на новые гранты, передает РИА «Новости».
Министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алана Гарбера заявила, что вуз «насмехается над системой высшего образования», приглашая иностранных студентов, причастных к насильственным действиям на территории кампуса.
В письме, опубликованном на странице Макмэхон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится: «Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом».
Министр также обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах и неподчинении решению Верховного суда об отмене расовой дискриминации. По словам Макмэхон, отсутствие изменений в политике администрации Гарварда привело к прекращению выделения новых грантов.
Ранее власти США приняли решение лишить Гарвардский университет госфинансирования на сумму 2,2 млрд долларов после отказа руководства вуза выполнить требования Белого дома относительно кадровой и образовательной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету.
Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого университету для научных и образовательных проектов. Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, при этом это решение поддержало академическое сообщество.