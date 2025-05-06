Министр образования США объявила о прекращении господдержки Гарвардского университета

Министр образования США лишила Гарвард всех федеральных грантов на 2,2 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Гарвардский университет больше не будет получать государственное финансирование и не сможет рассчитывать на новые гранты, передает РИА «Новости».

Министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алана Гарбера заявила, что вуз «насмехается над системой высшего образования», приглашая иностранных студентов, причастных к насильственным действиям на территории кампуса.

В письме, опубликованном на странице Макмэхон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится: «Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом».

Министр также обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах и неподчинении решению Верховного суда об отмене расовой дискриминации. По словам Макмэхон, отсутствие изменений в политике администрации Гарварда привело к прекращению выделения новых грантов.

Ранее власти США приняли решение лишить Гарвардский университет госфинансирования на сумму 2,2 млрд долларов после отказа руководства вуза выполнить требования Белого дома относительно кадровой и образовательной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету.

Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого университету для научных и образовательных проектов. Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, при этом это решение поддержало академическое сообщество.