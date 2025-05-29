Госдепартамент США начал пересмотр виз студентов и сотрудников Гарварда

Tекст: Мария Иванова

Министерство иностранных дел США начало пересмотр виз всех иностранцев, связанных с Гарвардским университетом, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Проверки касаются не только студентов, но и сотрудников учебного заведения. Такое решение было принято на фоне опасений властей США относительно безопасности студентов еврейского происхождения в Гарварде.

Ранее правительство США пыталось аннулировать разрешение Гарварду на прием иностранных студентов, считая, что университет не может обеспечить их безопасность из-за протестов в поддержку Палестины и против Израиля. Гарвардский университет обратился в суд, и федеральный судья в Бостоне временно заблокировал решение администрации США запретить прием иностранных студентов.

В настоящее время временный судебный запрет не позволяет правительству лишить Гарвард лицензии на прием иностранных студентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае окружной суд штата Вермонт признал незаконным решение иммиграционных властей США аннулировать визу российской исследовательницы из Гарвардской медшколы Ксении Петровой.

Между тем власти США приостановили проведение новых собеседований для иностранных студентов.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета раскрыть сведения об иностранных студентах и обратил внимание на долю приезжих.