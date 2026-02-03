Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.0 комментариев
В США обязали правоохранителей носить камеры после гибели протестующих
Сотрудников правоохранительных органов США в Миннеаполисе, участвующих в разгоне протестующих против миграционной политики властей, обяжут носить нательные видеокамеры, сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила: «Незамедлительно мы предоставим нательные видеокамеры каждому сотруднику правоохранительных органов в Миннеаполисе. По мере поступления финансирования мы оперативно приобретем и выдадим камеры сотрудникам Министерства внутренней безопасности по всей стране».
Такое решение принято после гибели двух протестующих во время столкновений с силовиками 7 и 24 января в Миннеаполисе. Эти события вызвали широкий общественный резонанс, а демократы жестко раскритиковали действия правоохранительных органов, а также президента-республиканца Дональда Трампа и его команду.
По сообщениям американской прессы, в ответ на критику Белый дом взял курс на менее конфронтационную политику, а Трамп фактически отстранил Кристи Ноэм от руководства операциями в Миннеаполисе. Вместо нее на место событий направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман, который будет отчитываться лично перед президентом.
Параллельно Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, начало расследование по факту возможного нарушения прав человека после гибели мужчины, в которого выстрелил сотрудник пограничной службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом для страны.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц обсудил с Белым домом ситуацию с протестами, вспыхнувшими после убийства.
Кровавый инцидент в Миннеаполисе стал важным предвыборным фактором для демократов.