Военкор Коц: Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
В результате массированного налета на подконтрольной киевскому режиму территории серьезные повреждения получили стратегические объекты генерации, сообщил военкор Александр Коц.
В Киевской области под огнем оказались ТЭС-4 и Трипольская станция, а также важная подстанция, связывающая город с Ровенской АЭС, указал Коц в своем Telegram-канале.
Тяжелая ситуация сложилась в Харькове, где инфраструктура подвергалась ударам в течение многих часов. Из-за серьезных разрушений без тепла и воды остались 820 жилых домов, поэтому коммунальщикам пришлось сливать теплоноситель из системы во избежание замерзания труб.
Ракетные прилеты зафиксированы на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и Приднепровской станции в Днепропетровске.
Также взрывы прогремели на энергообъектах в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Киевской области прозвучала серия громких взрывов, они также раздались в центральной части страны.
Также в Днепропетровске зафиксировали повреждения инфраструктурного объекта.