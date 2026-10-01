Tекст: Дарья Григоренко

Процесс милитаризации Евросоюза активно усиливается, передает ТАСС.

«Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратятся действительно почти 5% бюджета европейских стран, процесс набирает обороты», – пояснил официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства, европейские лидеры предпочитают использовать конфронтационные механизмы вместо поиска путей для снижения напряженности. Осознав неспособность Североатлантического альянса во главе с США гарантировать защиту, ЕС начал строительство новой системы.

При этом формируемая структура создается по прямому образу и подобию НАТО. Как отметил представитель Кремля, изначально данный альянс задумывался именно для конфронтации, а не в качестве механизма для обеспечения стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке новой стратегии безопасности Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на трансформацию этого объединения в полноценный военный альянс.

В ответ на милитаризацию Европы Москва пообещала принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.