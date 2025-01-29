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Минтранс объявил о начале тестирования системы контроля пассажирских перевозок
Минтранс объявил о начале тестирования системы контроля пассажирских перевозок
В этом году в 50 регионах России начнут тестировать межрегиональную систему контроля пассажирских перевозок, целью которой является упрощение работы перевозчиков и повышение безопасности пассажиров, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.
По словам Баканова, СКПП предполагает онлайн-мониторинг соблюдения расписания и маршрутов, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на данный момент, до половины заявленных маршрутов фактически не работают, что снижает конкуренцию. «Сегодня до половины заявленных маршрутов есть только на бумаге, а в реальности они не работают», – приводит агентство слова замминистра.
Баканов также отметил, что система сделает соблюдение маршрутов и расписания прозрачным для надзорных органов и пассажиров, позволяя развивать маршрутную сеть на основе объективных данных. Кроме того, будет внедрен цифровой идентификатор перевозок и билетов, что поможет онлайн-площадкам точно определять, какие билеты они продают – легальные или нелегальные, сказал он.
Ранее глава Минтранса Роман Старовойт заявил о планах создать беспилотные грузовые поезда в России.