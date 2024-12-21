Глава Минтранса заявил о планах запустить беспилотные грузовые поезда

Глава Минтранса Роман Старовойт заявил о планах создать беспилотные грузовые поезда в России

Tекст: Вера Басилая

Старовойт в интервью ТАСС заявил о возможности создания беспилотных грузовых поездов для перевозки грузов по стране. Он подчеркнул, что «вполне возможно» внедрение таких технологий, добавив, что маневровые локомотивы уже применяются на железнодорожных станциях.

В РЖД сообщили, что планируется завершить испытания бортовых систем и технического зрения для полностью беспилотного поезда к концу 2024 года. Это позволит внедрить инновационные решения в грузоперевозки.

Старовойт отметил, что РЖД давно занимаются разработкой беспилотных поездов, включая пассажирские. Он рассказал, что маневровые локомотивы активно используются при формировании железнодорожных составов, а на Московском центральном кольце с августа уже курсирует беспилотная «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Петербурге также проходят испытания беспилотного трамвая.

Ранее на Московском центральном кольце (МЦК) запущен первый электропоезд «Ласточка» с автоматической системой управления третьего уровня.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году.