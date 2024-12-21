Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
Глава Минтранса заявил о планах запустить беспилотные грузовые поезда
Глава Минтранса Роман Старовойт заявил о планах создать беспилотные грузовые поезда в России
Беспилотные грузовые поезда могут стать реальностью в ближайшем будущем, и отметил, что маневровые локомотивы уже работают на российских железных дорогах, заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
Старовойт в интервью ТАСС заявил о возможности создания беспилотных грузовых поездов для перевозки грузов по стране. Он подчеркнул, что «вполне возможно» внедрение таких технологий, добавив, что маневровые локомотивы уже применяются на железнодорожных станциях.
В РЖД сообщили, что планируется завершить испытания бортовых систем и технического зрения для полностью беспилотного поезда к концу 2024 года. Это позволит внедрить инновационные решения в грузоперевозки.
Старовойт отметил, что РЖД давно занимаются разработкой беспилотных поездов, включая пассажирские. Он рассказал, что маневровые локомотивы активно используются при формировании железнодорожных составов, а на Московском центральном кольце с августа уже курсирует беспилотная «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Петербурге также проходят испытания беспилотного трамвая.
Ранее на Московском центральном кольце (МЦК) запущен первый электропоезд «Ласточка» с автоматической системой управления третьего уровня.
Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году.