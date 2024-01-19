Глава РЖД назвал сроки запуска в России полностью беспилотного поезда

Глава РЖД: Полностью беспилотный поезд в России запустят в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

На МЦК планируется запустить поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А». Следующим этапом станет запуск в 2026 году полностью беспилотного поезда.

Белозерцев пояснил, что сдвижка по срокам связана с тем, что сейчас появился полностью замещенный электропоезд «Финист», сейчас на него устанавливается все необходимое оборудование, которое уже разработано, передает ТАСС.

Глава РЖД добавил, что высокоскоростной российский поезд будет иметь восемь вагонов и четыре класса обслуживания – первый класс, бизнес, комфорт и базовый.

Реализовать первый этап проекта планируется до 2030 года. Поезд также будет оборудован детской комнатой, кухней с баром в вагоне-бистро и развлекательной мультимедийной системой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ключевые проекты российского транспорта обрели независимость от Запада.