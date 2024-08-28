На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

Tекст: Денис Тельманов

Третий (из четырех существующих) уровень подразумевает полное управление поездом автоматикой, при этом машинист все-таки присутствует в кабине для контроля ситуации, а также открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки, сообщает «Интерфакс».

Четвертый же уровень предусматривает полностью беспилотное управление поездом.



По данным РЖД, до конца года они планируют завершить испытания систем по наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году.