Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом
На Московском центральном кольце (МЦК) запущен первый электропоезд «Ласточка» с автоматической системой управления третьего уровня.
Третий (из четырех существующих) уровень подразумевает полное управление поездом автоматикой, при этом машинист все-таки присутствует в кабине для контроля ситуации, а также открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки, сообщает «Интерфакс».
Четвертый же уровень предусматривает полностью беспилотное управление поездом.
По данным РЖД, до конца года они планируют завершить испытания систем по наивысшему, уровню автоматизации. Поезд сможет управляться уже без необходимости присутствия машиниста.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в России в 2026 году.