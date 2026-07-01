Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.
«Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.