Белоруссия запретила продажу детского питания «Фруто няня» из ЮАР

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу продукции «Фруто няня» из-за диоксида серы

Tекст: Мария Иванова

Госстандарт Белоруссии запретил к ввозу и реализации в республике продукт детского питания для детей раннего возраста «Фруктовые кусочки» из груш, яблок, слив и ананасов» с маркировкой «Фруто няня», произведенный «Grassroots Group (Pty) Ltd» (ЮАР), передает ТАСС.

Как отмечает ведомство, данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

«В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка – консервант диоксид серы в количестве (34,7 ± 8,0) мг/кг, недопустимая для использования при производстве продуктов детского питания для детей раннего возраста, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», – отмечается в сообщении.

Также под запрет попало желе со вкусом манго и винограда «Мяка Желяка» торговой марки «ZVN» (КНР). В Минске установили, что при производстве продукции использовалась пищевая добавка – подсластитель цикламат натрия, недопустимая для применения при производстве желе. При анализе полноты сведений о продукции установлено, что в маркировке не указаны входящие в состав продукции пищевые добавки каррагинан, хлорид калия, лимонная кислота.

В Белоруссии также не будут продавать мучные кондитерские изделия «Французские булочки» с шоколадным вкусом торговой марки «Римский Пир», произведенные одним из российских предпринимателей. Причиной запрета стала заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант низин (Е234), недопустимая для использования при производстве мучных кондитерских изделий.

Кроме того, запрет на ввоз и реализацию введен в отношении продукта «Кальмар полукольца солено-сушеный», который был импортирован одной из российских компаний из Китая. Запрет введен в связи с тем, что в состав продукции входили недопустимые для использования при производстве солено-сушеной пищевой рыбной продукции пищевые добавки – подсластитель сорбит (Е420), консервант сорбат калия (Е202).

Ранее в Белоруссии ввели запрет на продажу печенья «Орешек» и «Картошка» из России из-за несоответствия техническим регламентам. Также в стране запретили продажу российской гречки «Фермер» из-за несоответствия нормам варки, поскольку она была включена в реестр опасной продукции из-за длительного процесса приготовления, до этого алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» попало под аналогичные ограничения.