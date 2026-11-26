Tекст: Валерия Городецкая

Своим мнением глава компании поделился в комментарии корпоративному изданию «Страна Росатом», объясняя причины отсутствия единого политического решения на 31-й конференции ООН об изменении климата (COP31) в Турции, передает РИА «Новости».

«Суть разногласий, как нам это видится, – жесткие требования по отказу от ископаемого топлива оказались несовместимы с правом на собственный путь декарбонизации», – сказал Лихачев.

По его словам, богатые западные страны вновь попытались навязать свою точку зрения, требуя от развивающихся государств отказаться от традиционной энергетики и одновременно закрывая им доступ к безуглеродным технологиям и климатическому финансированию. Руководитель госкорпорации добавил, что без увеличения доли атомной генерации удовлетворить растущие потребности человечества в электричестве с низкими выбросами углекислого газа невозможно.

Позиция компании заключается в том, что низкоуглеродные технологии являются не инструментом геополитического давления, а базовым правом на устойчивое развитие, заключил Лихачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник климатический саммит ООН в Турции завершился без принятия итогового документа.

На прошлой неделе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев назвал плавучие атомные электростанции стартом сотрудничества России и стран Африки в сфере энергетики.

В середине месяца руководитель госкорпорации сообщил о готовности обсуждать строительство объектов в недружественных государствах при наличии межправительственных соглашений.