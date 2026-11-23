Tекст: Дмитрий Скворцов

Почти одновременно в двух городах решался вопрос о будущем мировой энергетики. В Анталье представители почти двухсот стран пытались договориться, как быстро мир должен уходить от нефти, газа и угля, – в рамках климатического саммита COP31. На саммите АТЭС в Шэньчжэне лидеры США, Китая и России обсуждали совсем другую систему приоритетов.

Результаты получились столь же различными. COP31 завершилась без общего политического соглашения: участники так и не согласовали итоговый Antalya Pact, который должен был зафиксировать ориентиры дальнейшей климатической политики. Камнем преткновения стало требование Евросоюза прямо закрепить движение к отказу от ископаемого топлива. Саудовская Аравия, Россия и ряд других стран выступили против.

А 19 ноября, когда переговоры в Анталье приближались к развязке, Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли в Шэньчжэне совместную декларацию. Один из ее пунктов касается энергетики напрямую: три страны намерены увеличивать производство и предложение нефтепродуктов «на благо всех стран» и подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Почти одновременное завершение двух встреч оказалось символичным, продемонстрировав столкновение двух принципиально разных способов определять правила мировой энергетики. Первый из них условно можно назвать «европейским».

За последние полтора десятилетия Евросоюз глубже других центров силы встроил декарбонизацию в собственную экономическую модель. Система торговли квотами (ETS), ставка на ВИЭ, жесткие требования к промышленности и транспорту, а затем и трансграничный углеродный налог (CBAM) сделали выбросы углерода экономическим фактором. По мере ужесточения собственных правил ЕС становился все более заинтересован в том, чтобы они действовали и за пределами Европы.

Брюссель этого уже не скрывает. В апреле 2026 года Совет ЕС назвал чистый энергопереход инструментом укрепления конкурентоспособности, экономического суверенитета и стратегической автономии. Еврокомиссия прямо говорит о распространении углеродного ценообразования по миру: CBAM не только защищает европейских производителей от «утечки углерода», но и побуждает торговых партнеров создавать совместимые системы.

Получилась рациональная конструкция: Европа первой принимает на себя высокую цену декарбонизации, но с помощью «брюссельского эффекта» пытается сделать эту цену общей для мировой экономики.

Однако для превращения европейской модели в глобальную требовалось международное моральное обоснование. Здесь интересы ЕС совпали с интересами малых островных государств (AOSIS), для которых повышение уровня моря – не абстрактный риск, а прямая угроза самому существованию. На COP31 они вновь потребовали не отказываться от главной цели Парижского соглашения – удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой – и отвергли компромисс, который сочли недостаточным.

Так сложилась мощная связка. Островные страны давали повестке моральный аргумент (спасение самых бедных и уязвимых), наука в лице IPCC – обоснование, ООН – площадку для глобальных переговоров, а ЕС – рынок и регуляторную мощь, переводящую декларации в экономические правила.

Но на саммите в Анталье выяснилось, что далеко не все готовы принять такую последовательность действий. Особенно четко это сформулировала Индия. В выступлении на COP31 Нью-Дели напомнил, что нынешнее накопление парниковых газов стало результатом двух столетий индустриализации развитых стран. Поэтому развивающиеся государства нельзя заставлять выбирать между климатом и законным правом на развитие, здравоохранение и достойный уровень жизни.

Фактически страны Глобального Юга спрашивают: почему Европа и США сначала построили индустриальные экономики на дешевых угле, нефти и газе, а теперь развитие других государств должно сдерживаться климатическими ограничениями?

Для Африки к этому добавляется финансовая сторона. Даже если солнечная электростанция технологически дешевле газовой, она остается неподъемной для страны с высокими процентными ставками, валютными рисками и дефицитом капитала. Поэтому новая формула Глобального Юга звучит иначе: климатическая политика допустима лишь в той мере, в какой она совместима с индустриализацией, ростом энергопотребления и повышением уровня жизни.

Именно вокруг этого противоречия и сломалась COP31. Около 130 государств поддержали жесткую формулировку о продолжении курса на отказ от ископаемого топлива, но консенсуса достичь не удалось. Россия указала, что искусственное ограничение предложения при сохраняющемся спросе ведет к дефициту, росту цен и энергетической бедности. Саудовская Аравия настаивала на технологически нейтральном подходе и более широкой роли улавливания углерода.

В итоге Европа столкнулась с пределом своей «нормативной силы». Большая коалиция могла поддержать политическую норму, но не смогла превратить ее в обязательный принцип мировой энергетики.

И тут стоит вернуться к Шэньчжэню. Путин, Трамп и Си не объявили климатическую политику ошибкой и не отрицали необходимости развивать новые технологии. Но три ведущие державы одновременно подтвердили, что стабильность энергопотоков остается самостоятельным приоритетом, а сокращение предложения углеводородов не является для них безусловным ориентиром. Шэньчжэнь придал геополитический вес тому же ограничителю: декарбонизация не может автоматически ставиться выше развития, энергобезопасности и суверенного выбора энергобаланса.

Причем интересы участников встречи совершенно различны. Россия выступает за снижение выбросов за счет технологий, атома, газа, поглощения углерода и роста эффективности, а не путем запрета отдельных видов топлива. Китай, оставаясь крупнейшим потребителем угля и главным производителем солнечных панелей и электромобилей, не заинтересован в том, чтобы мировой переход шел по европейским правилам и в европейском темпе. США же при администрации Трампа с его лозунгом «Drill, baby, drill» («Бури, детка, бури») открыто сделали поддержку добычи нефти и газа элементом политики «энергетического доминирования». Объединил их общий принцип: крупнейшие державы сами определяют свой энергобаланс.

На этом фоне особенно отчетливо проявляется противоречие самой системы переговоров ООН. По международному праву малое островное государство обладает таким же суверенитетом, как Китай или США, что дает малым странам голос в глобальной повестке. Но мировая энергетика устроена иначе: несколько крупных держав контролируют львиную долю производства, потребления и технологий. Поэтому

130 государств способны собрать внушительную дипломатическую коалицию, но не могут большинством голосов навязать правила России, Китаю или Саудовской Аравии – система COP работает на основе консенсуса.

Саммит в Анталье довел это противоречие до кризиса. После провала конференции глава климатического секретариата ООН Саймон Стилл признал глубокое разочарование итогом и заявил о необходимости серьезной реформы переговорного процесса.

За три десятилетия климатическая система ООН заметно разрослась: от распределения квот в Киотском протоколе к контролю за национальными целями в Парижском соглашении, а затем – к обсуждению финансов, углеродных рынков, адаптации и технологической политики. У столь разветвленной структуры объективно возникает интерес удерживать ключевые решения на своей площадке.

И здесь Шэньчжэнь снова оказался символичен. В той же декларации США, Россия и Китай заявили о необходимости реформировать ООН, чтобы она эффективнее отвечала на глобальные вызовы и соответствовала своей фундаментальной миссии поддержания мира и безопасности. Прямо связывать этот пункт с климатом оснований нет, но совпадение показательно: пока система ООН пыталась выработать универсальную энергетическую норму, три постоянных члена Совбеза отдельно договорились о принципах энергетической стабильности.

Поэтому главным итогом Антальи и Шэньчжэня стал не спор о том, сколько еще лет мир будет использовать нефть, а вопрос о том, кто теперь определяет правила мирового энергоперехода.

И принятый де-факто в Китае «второй энергетический вариант» становится менее европейским и менее универсальным. Вместо единой климатической модели мир входит в эпоху конкуренции стратегий: европейской регуляторной, китайской промышленной, индийской догоняющей, российской энергоиндустриальной, американской модели «энергетического доминирования» и стратегии нефтяных монархий, совмещающих снижение выбросов с сохранением спроса на углеводороды.

Конечно, стремление к снижению выбросов и развитию чистых технологий никуда не исчезнут – слишком велики уже вложенные капиталы и технологический задел. Но меняется сама природа энергоперехода. Из универсального морального императива, который пытались оформить в виде обязательных правил ООН, он превращается в прагматичную конкуренцию за дешевую энергию, промышленные цепочки и рынки сбыта.

В этом новом мире Европа утратила монополию на написание глобальных правил. А энергопереход из дипломатического проекта окончательно становится вопросом реальной экономики – где решают не резолюции саммитов, а доступ к ресурсам, технологиям и капиталу.

В этой системе координат у России появляется шанс занять одну из ключевых ниш. С одной стороны, она обладает ресурсной базой, необходимой для энергетической стабильности. С другой – располагает технологиями безуглеродной генерации, прежде всего атомной, которые критически важны для индустриализации стран Глобального Юга. Чтобы реализовать это преимущество, России предстоит стать не просто поставщиком углеводородов, а экспортером комплексных энергетических решений – от топлива и реакторов до инженерных компетенций и механизмов финансирования.