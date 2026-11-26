Technology Review: Бионическая рука с обратной связью прошла испытания

Tекст: Игорь Иножарский

Ави Дэвидсон потерял левую руку в 16 лет, сейчас 33-летний американец работает травматерапевтом. Дэвидсон стал девятым участником испытания Университета Юты и первым, кто забрал бионическую руку домой для самостоятельного использования. Устройство подключено к нервам верхней части предплечья и позволяет ощущать давление, брать виноград, яйца и руку близкого человека, пишет Technology Review.

В 2009 году 16-летний Дэвидсон забрался на телефонный столб, чтобы сфотографировать закат. «Я забрался примерно на 35 футов вверх», – вспоминает Дэвидсон. При спуске Дэвидсон потерял опору, схватился за провод, получил удар током и упал. Ожоги покрыли 37% тела, были сломаны восемь ребер и поврежден спинной мозг; через несколько дней из-за гангрены ампутировали левую руку.

В конце января Дэвидсон перенес операцию: хирурги открыли три нерва и вживили в каждый массив из 100 игл, а также 24 электрода в мышцы. Систему обучили переводить нервные сигналы в движения кисти, запястья и пальцев; настройка ощущений заняла около трех дней. С июля Дэвидсон пользуется рукой дома, носит ее около шести дней в неделю и меняет батареи раз или два в день. Иногда возникает боль и напряжение в запястье, облегчение приносит оттягивание бионических пальцев.

Исследователи планируют более крупное испытание и надеются получить одобрение регулятора США на устройство с двусторонней чувствительностью, чтобы его покрывала страховка. Импланты и руку Дэвидсон сохранит как минимум до конца января 2027 года. Дэвидсон заявил, что понимал невозможность оставить устройство себе и хотел помочь продвинуть технологию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг компания Neuralink Илона Маска сообщила о получении разрешения американского регулятора на клинические испытания импланта для управления компьютером силой мысли. В августе мужчина с одной ногой после ампутации прошел сложную реабилитацию за три месяца и победил в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе. В июне американская компания Life Biosciences объявила о введении первому пациенту экспериментального препарата для обращения возрастных изменений в клетках.