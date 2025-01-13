Белоруссия запретила российское печенье «Орешек» и «Картошка»

Белоруссия запретила ввоз печенья «Орешек» и «Картошка» из России

Tекст: Мария Иванова

Белорусский госстандарт признал печенье «Орешек с вареной сгущенкой» и «Картошка» производства российских компаний опасной продукцией, передает РБК. В реестре опасной продукции указано, что данные изделия содержат недопустимые консерванты.

Орешки торговой марки «Любимая лавка», производство которых налажено в пензенской компании «Капитал», содержат бензоат натрия (Е211). Этот консервант не разрешен для использования в мучных кондитерских изделиях и молокосодержащих продуктах, это названо причиной запрета.

В печенье «Картошка», произведенном на челябинской кондитерской фабрике «Колос», обнаружено превышение допустимого уровня сорбиновой кислоты (Е200). Из-за этого Белоруссия постановила изъять продукцию из обращения и прекратить действие документов об оценке соответствия.

Белорусская сторона вынесла решение о запрете ввоза и реализации данной продукции на своей территории. Компании обязали устранить выявленные нарушения.

РБК сообщает, что в ООО «Колос» направлен запрос для получения комментариев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белоруссии запретили продажу российской гречки «Фермер» из-за несоответствия нормам варки, включив ее в реестр опасной продукции из-за длительного процесса приготовления, до этого алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» попало под аналогичные ограничения.