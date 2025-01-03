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В Белоруссии запретили гречку «Фермер» из России
В Белоруссии с 11 января запретили ввоз и продажу гречки «Фермер»
В Белоруссии запретили продажу российской гречки «Фермер» из-за несоответствия нормам варки, она была включена в реестр опасной продукции из-за длительного процесса приготовления.
В Белоруссии запретили гречневую крупу «Фермер» высшего сорта, произведенную в России, сообщает ТАСС. Информация об этом появилась в реестре опасной продукции Госстандарта республики.
Причиной стало превышение допустимого времени варки, что делает продукт несоответствующим требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Согласно реестру опасной продукции Госстандарта Белоруссии, показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут вместо положенных 25 минут. Это означает, что продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается, несмотря на соответствие внешнему виду и отдельным свойствам.
Запрет касается гречки производства компании ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края. Ограничение вступит в силу 11 января, запрещая ввоз и обращение этой продукции на территории республики.
Ранее по аналогичной причине под запрет попала гречневая крупа компании ООО «Вега-инжиниринг», также производимая в Барнауле.
Кроме того в прошлом году в Белоруссии была запрещена продажа четырех видов пакетированного чая Greenfield и Tess, производимого в России, такое постановление подписал замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко, однако позже Белоруссия отменила запрет.