Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Белоруссия сняла запрет на продажу чая из России
Белоруссия отменила запрет на продажу чая российской компании «Орими», сообщила пресс-служба Минздрава республики.
С 19 апреля 2024 года запрет на ввоз и продажу чая «Орими» в Беларуси отменен, передает РИА «Новости».
Запрет отменили, так как компания предоставила доказательства эффективности проведенных корректирующих мероприятий. А также действенность системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции. Запрет касался российских марок «Принцесса Канди», «Гита», Greenfield и Tess.
Напомним, в начале апреля Минздрав Белоруссии сообщил, что из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности запрещена реализация нескольких видов чая из России.