Гречку Алтайского производителя запретили в Белоруссии

Алтайское предприятие расследует запрет на свою гречку в Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» столкнулось с запретом на ввоз и продажу своей гречневой крупы в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

В заявлении белорусского Государственного комитета по стандартизации указано, что информация на упаковке продукта не соответствует его реальным свойствам. В частности, на испытаниях гречка разваривалась на четыре минуты дольше, чем указано в нормативных документах.

Предприятие-производитель в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с введенным запретом. Представители «Вега-инжиниринг» ведут работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии, чтобы разобраться в ситуации и найти пути ее разрешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия запретила продажу четырех видов чая из России, включая продукцию компании «Орими», однако позже отменила этот запрет, вернув на рынок чай российской компании.