Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Гречку Алтайского производителя запретили в Белоруссии
Алтайское предприятие расследует запрет на свою гречку в Белоруссии
Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» выясняет причины запрета на ввоз своей гречки в Белоруссию, связанные с несоответствием информации на упаковке реальным свойствам продукта.
Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» столкнулось с запретом на ввоз и продажу своей гречневой крупы в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
В заявлении белорусского Государственного комитета по стандартизации указано, что информация на упаковке продукта не соответствует его реальным свойствам. В частности, на испытаниях гречка разваривалась на четыре минуты дольше, чем указано в нормативных документах.
Предприятие-производитель в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с введенным запретом. Представители «Вега-инжиниринг» ведут работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии, чтобы разобраться в ситуации и найти пути ее разрешения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия запретила продажу четырех видов чая из России, включая продукцию компании «Орими», однако позже отменила этот запрет, вернув на рынок чай российской компании.