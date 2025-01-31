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Джигурда счел наградой попадание в список угроз киевскому режиму
Российский артист Никита Джигурда назвал включение в украинский список угроз признанием своих заслуг и поддержкой русской культуры, а также выразил уверенность в победе над нацизмом.
Джигурда в интервью РИА «Новости» заявил, что его включение в украинский список угроз киевскому режиму является признанием его заслуг и даже своего рода наградой. Артист отметил, что это подтверждает его значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима.
«Джигурда угрожает национальной безопасности Украины. Круто! Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима», – сказал он.
Артист подчеркнул, что он в хорошем списке, «награда нашла героя». Кроме того, Джигурда выразил уверенность в том, что победа будет на стороне сторонников русского мира. «При любом раскладе победа за нами! Нацизм будет вырезан, как раковая опухоль», – заявил он.
Напомним, министерство культуры Украины включило российского актера и певца Никиту Джигурду в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, а ранее добавило в этот же список российского поэта Александра Пелевина.