Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Писателя Пелевина внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Украина внесла писателя Пелевина в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Министерство культуры Украины добавило российского поэта Александра Пелевина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, согласно указу на официальном сайте.
Минкульт Украины опубликовал указ, в котором на основании отдельных пунктов закона «О медиа» поэт признан угрозой безопасности страны, передает РИА «Новости».
Указ размещен на сайте министерства и гласит: «На основании пунктов 1, 4, 6 и 7 ч. 2 ст. 126 закона Украины «О медиа» дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Пелевин Александр Сергеевич».
Александр Пелевин родился в 1988 году в Санкт-Петербурге. Его творчество получило признание и было представлено в сборниках RT «ПоэZия русской зимы» и «ПоэZия русского лета».
Ранее национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» страны, еще шестерых российских актеров, среди которых народный артист России Владимир Машков.