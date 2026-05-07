Захарова назвала сигналом Киеву прекращение поставок электроэнергии Словакией
Решение Словакии прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину является своеобразным сигналом Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что этот шаг Братиславы не станет серьезным ударом по энергостабильности Украины, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, Словакия отказалась от поставок электроэнергии в качестве реакции на остановку транзита нефти через трубопровод «Дружба», которую инициировал Киев. «Решение Братиславы вряд ли кардинально повлияет на энергетическую устойчивость Украины, но сигнал киевскому режиму они направили однозначный», – подчеркнула она на брифинге.
В феврале Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину.
Ранее Словакия отказалась поддерживать военные кредиты для Украины.