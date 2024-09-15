На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
Суд установил использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
Российский телеведущий Максим Галкин* (признан иноагентом в России) использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей, следует из судебных документов.
В решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом сказано, что он занимался предпринимательской деятельностью на территории иностранных государств в форме концертов, на которых критикует внутреннюю и внешнюю политику России, распространяет соответствующие взгляды и недостоверные сведения о специальной военной операции, передает ТАСС.
Ранее Галкин пожаловался в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом