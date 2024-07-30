Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Галкин пожаловался в Верховный суд
Галкин в Верховном суде обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов
В Верховный суд России подана жалоба телеведущего Максима Галкина* на отказ снять с него статус иноагента, сообщила пресс-служба суда.
Дата заседания пока не определена, передает РИА «Новости».
Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом