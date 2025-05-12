Жительницу Омска осудили за попытку крупного хищения товаров с Wildberries

Tекст: Ольга Иванова

Омский суд приговорил 33-летнюю женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку хищения товаров через маркетплейс Wildberries, передает ТАСС. Согласно решению суда, ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а также она обязана полностью возместить ущерб продавцам.

Суд установил, что в августе 2023 года безработная жительница Омска воспользовалась техническим сбоем на Wildberries, позволявшим заказывать товары без оплаты. Сначала она забрала 765 украшений, детских вещей и мебели на сумму более 1,6 млн рублей, а затем пыталась заказать еще товаров на сумму более 14 млн рублей.

Забрать вторую партию товаров женщине не удалось, так как сотрудники маркетплейса выявили ошибку и заблокировали ее аккаунт. Она признала вину и добровольно возместила 510 тыс. рублей ущерба.

Ранее в компании сообщали, что владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад.