Компания Wildberries раскрыла аферу с подменой золотых изделий в пунктах выдачи в Москве

Владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад, ущерб может превышать несколько миллионов рублей, сообщили в компании.

В Wildberries сообщили, что масштабы хищений еще изучаются службой безопасности компании, и сообщили, что с владельцами этих пунктов выдачи был расторгнут договор, однако они присвоили себе также товар на 1,6 млн рублей, передает ТАСС.

Онлайн-платформа уже подала заявление в полицию о хищении товарно-материальных ценностей и о подмене золотых изделий, покупатели из-за действий владельцев пунктов не пострадали.

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