Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.11 комментариев
Украинец госпитализирован с ожогами после инцидента в центре Варшавы
Молодой гражданин Украины госпитализирован с ожогами после инцидента у Президентского дворца в Варшаве, пишут польские СМИ.
По неофициальным данным, мужчина оказался молодым гражданином Украины, обладателем Карты поляка. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, пишет rp.pl со ссылкой на ряд польских СМИ.
Сообщается, что мужчину зовут Эдвард, ему 22 года. По данным СМИ, он выступает за то, чтобы граждане Украины в Польше получали такое же отношение, как поляки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Вроцлавский суд начал рассмотрение дела против 18-летнего гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсии на военном параде и пропаганде экстремистской символики.
В прошлом месяце варшавская комендатура полиции «Беляны – Золибож» арестовала несовершеннолетнего гражданина Украины по подозрению в планировании вооруженного нападения на сотрудников правопорядка в торговом центре.