Tекст: Антон Антонов

По неофициальным данным, мужчина оказался молодым гражданином Украины, обладателем Карты поляка. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, пишет rp.pl со ссылкой на ряд польских СМИ.

Сообщается, что мужчину зовут Эдвард, ему 22 года. По данным СМИ, он выступает за то, чтобы граждане Украины в Польше получали такое же отношение, как поляки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Вроцлавский суд начал рассмотрение дела против 18-летнего гражданина Украины, обвиняемого в подготовке диверсии на военном параде и пропаганде экстремистской символики.

В прошлом месяце варшавская комендатура полиции «Беляны – Золибож» арестовала несовершеннолетнего гражданина Украины по подозрению в планировании вооруженного нападения на сотрудников правопорядка в торговом центре.