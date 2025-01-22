Авиакомпания «Победа» отменила онлайн-регистрацию для детей от двух до 12 лет

Tекст: Александра Юдина

Авиакомпания-лоукостер «Победа» приняла решение отменить возможность онлайн-регистрации для пассажиров с детьми в возрасте от двух до двенадцати лет, передает РИА «Новости».

Это связано с тем, что на сайте авиакомпании выбор мест доступен только за отдельную плату или включается в тариф «Максимум». В аэропорту же, при регистрации, выбор мест можно осуществить бесплатно.

В компании также отметили, что агенты по регистрации помогут родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми, что делает процесс более удобным и безопасным для путешествующих семей.

Ранее входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов под названием Leonardo.