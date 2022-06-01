«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов, сообщает госкорпорация «Ростех».

«Победа» перешла на автоматизированную информационную систему бронирования под названием «Леонардо». Внедрение организовано при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском». Сервис позволит защитить компанию и пассажиров от возможных инцидентов и сбоев при отключении зарубежных систем бронирования», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

При этом «Ростехе» отметили, что система «Леонардо» создана в двух вариантах. Так, первый – для плавного перехода авиакомпании на новый софт, а второй – для экстренного подключения за 24 часа, в случае если иностранные системы прекратят работу.

Подчеркивается также, что все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации в аэропортах будут доступны для пассажиров в бесперебойном режиме.

Как добавил замглавы «Ростеха» Александр Назаров, система адаптируется для каждой авиакомпании с учетом индивидуальных требований, чтобы перевозчики получили конкурентоспособный российский сервис с повышенным уровнем информационной защиты.

«Решение позволит сохранить критически важную информацию и данные пассажиров, а также избежать сбоев, вызванных возможным отключением иностранных систем. Авиакомпания «Победа» успешно перешла на нашу систему, в настоящее время продолжается настройка отдельных сервисов, но все функции уже доступны для пассажиров», – рассказал он.

В данный момент отечественная система бронирования уже внедрена более чем в 50 авиакомпаниях с объемом перевозок свыше 40 млн пассажиров в год, среди них Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса».

Ранее стало известно, что десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты в адрес лизинговых компаний из недружественных стран. Это «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора». Еще пять перевозчиков – «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», «Ай флай» – находятся в процессе открытия таких счетов.