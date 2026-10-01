Разработчик сообщил о модернизации новейшего дрона Supercam S180

Беспилотник Supercam S180 заменил модель S350 в опасных зонах спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Згировская отметила на выставке ADEX 2026 в Баку, что реалии спецоперации требуют постоянного обновления техники, в том числе программного обеспечения. По ее словам, невозможно создать беспилотник один раз и летать на нем четыре года из-за стремительно меняющихся обстоятельств, передает ТАСС.

Представитель компании подчеркнула, что бойцы регулярно передают запросы на доработку аппаратов. Постоянно меняющаяся обстановка требует новых подходов, так как противник оперативно находит способы противодействия.

Она также сообщила, что предшествующая модель Supercam S350 теперь переориентируется на другие задачи, такие как ретрансляция сигнала, в то время как в зонах повышенной опасности применяется именно S180. Разработка этого комплекса не завершилась на этапе создания, и обновления внедряются почти ежедневно на основе рекомендаций с линии боевого соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иностранные заказчики заинтересовались новейшим российским беспилотником Supercam S180.

В среду инженеры создали версию этого дрона с возможностью оперативного картографирования.

В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего аппарата в Баку.