Путин предложил расширить условия дальневосточной и арктической ипотеки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только для покупки жилья на первичном рынке, но и на вторичном. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, инициатива касается городов, где не ведется строительство многоквартирных домов и отсутствуют предложения от застройщиков.

«Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья – именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что при реализации данной инициативы необходимо учитывать годы постройки и состояние домов. Он поручил профильным ведомствам детально проработать этот вопрос.

