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Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
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Германия прошла пик русофобии

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден. Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

Саудовская Аравия продолжает ссориться с США Balkis Press/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России? Подробности...
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Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
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    Российская нефть отбила атаку США

    Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной
    		   21 октября 2022, 11:36
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов?

    Дата введения потолка цен на российскую нефть странами G7 все ближе. Ее планируют ввести 5 декабря вместе с европейским эмбарго на российскую нефть.

    Однако похоже, что планы США по созданию международной коалиции, которая бы поддержала введение данного потолка, терпят крах. До сих пор никто, кроме самих стран G7, которые и предложили эту идею, и соответственно ЕС, так и не присоединился к такой коалиции.

    Более того, США ведут себя в этом вопросе крайне осторожно. Сначала Минфин США заявил о том, что потолок цены будет ограничен на уровне 60 долларов за баррель. Никто не ожидал такой высокой отсечки, учитывая, что сейчас российская нефть торгуется лишь в немного более высоком диапазоне – по 70 долларов за баррель при мировой цене в 90 долларов.

    Накануне США связались с представителями стран ОПЕК, чтобы заверить их, что эти ограничения для российской нефти их не затронут. Даже несмотря на решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило министерство финансов США. Вашингтон был против снижения добычи членами ОПЕК, потому что это подстегнуло цены на нефть – а значит, и цены на топливо на заправках в США. Дорогой бензин перед выборами в США создает ненужные риски и проблемы действующей власти. Однако Вашингтон всё равно решил не обострять, а ослабить напряженность в отношениях с Саудовской Аравией.

    «Пока международная коалиция по потолку цен на нефть скорее мертва, чем жива. Собрать ее не удается.

    На практике мы видим только два документа. Это пояснение американского регулятора OFAC при Минфине США, где говорится о распространении правил только на те страны, которые присоединились к коалиции. И это решение ЕС в восьмом пакете санкций, что с 5 декабря 2022 года будет введен некий потолок цен на нефть. Но никто не опубликовал разъяснения, как этот инструмент будет применен», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    США пытались создать эту коалицию, но такие крупные покупатели российской нефти, как Китай и Индия, на эту провокацию не повелись. «Изначально было понятно, что эта история с потолком цены может заработать только, если подавляющее большинство покупателей российской нефти присоединятся к коалиции США, чтобы диктовать России, по какой цене они будут покупать нефть. Но попытки создать коалицию провались», – говорит Юшков.

    По его мнению, в том числе благодаря тому, что Россия заняла грамотную позицию в этом вопросе. Москва не раз на высшем уровне заявляла, что не будет продавать нефть странам, установившим искусственный потолок цен на энергоносители.

    «Потребители российской нефти боятся. Сейчас они покупают ее в больших объемах и со скидкой в 20%. А если Россия выполнит свою угрозу и прекратит поставлять нефть, то это усугубит глобальный дефицит и вызовет рост цен.

    Какая альтернатива у покупателей? Либо продолжать покупать российскую нефть по 70 долларов за баррель, либо, поддержав потолок цен, покупать нефть по 150 долларов за баррель. Поэтому Россия правильно делает, что запугивает всех этой перспективой», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Главные покупатели российской нефти – это Китай и Индия. КНР в целом лидер по импорту российской нефти, но Китай много нефти берет по трубопроводам (по ВСТО 30 млн тонн плюс 10 млн тонн транзитом через Казахстан). Тогда как Индия – крупнейший в последнее время клиент России по поставкам нефти именно морским транспортом, на который собственно и будет распространяться потолок цен.

    Однако Китай свою позицию обозначил четко – и США не стали на него сильно давить. Отношения двух мировых экономик и так напряженные. «Вашингтон не хочет обострять имеющиеся конфликты с Китаем, им проще надавить на Индию», – считает эксперт.

    Нью-Дели, судя по ряду признаков, до сих пор сомневается, как ему поступить. Официально Индия говорит, что всё еще думает над тем, присоединиться ли к предложению западных стран о потолке цен на нефть. Об этом 19 октября заявил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

    С другой стороны, неофициально индийский чиновник указывает на то, что им невыгодно терять российскую нефть. «В целом инициатива, которую проталкивают США, позитивна для Индии. С другой стороны, Россия угрожает прекратить поставки всем, кто участвует в соглашении. Так что это ничего не дает нам. В таком случае, почему мы должны участвовать в этом? Расклад здесь такой, что мы должны искать баланс для своих интересов», – сказал изданию Live Mint индийский госчиновник на условиях анонимности.

    По мнению Юшкова, Индия сохраняет неопределенность в этом вопросе скорее для того, чтобы поторговаться с Россией. Мол, индусы жалуются, что на них сильно давят США, операции по нефти – токсичные, и просят у России еще большую скидку для покрытия возрастающих рисков.

    «Я сомневаюсь, что кто-то присоединится к коалиции по потолку цен. Потому что такого радикального нажима со стороны США все-таки не будет. G7 не говорят, что потолок цен будет распространяться тотально на всех, что за невыполнение этого ограничения будут штрафовать. Наоборот, США говорят о добровольном присоединении к коалиции против России и не ставят ультиматум. Тогда как со стороны России такой ультиматум есть», – заключает собеседник.

    Любопытно, что страны ОПЕК+ резким снижением квот на добычу показали США в том числе свое недовольство попыткой ввести потолок цен на нефть.

    «Арабские страны и Саудовская Аравия в частности прекрасно понимают, что если сегодня будет создан прецедент введения потолка цен на нефть для России, то завтра такой потолок цен может быть применен против них самих.

    Более того, после успешного кейса с нефтью, скорее всего, потолок цен распространили бы и на нефтепродукты. А мы видим, как много российских нефтепродуктов мы перенаправили в страны Ближнего Востока, в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В основном арабы покупают мазут со скидкой и жгут его на электростанциях. Это высвобождает им дополнительные объемы собственной нефти, которые они могут продать на экспорт. Это взаимовыгодная схема», – рассказывает Юшков.

    Еще один момент, который вряд ли устраивает Саудовскую Аравию в идее введения потолка цен. Если представить, что потребители согласились покупать российскую нефть по обозначенной США цене в 60 долларов за баррель, а Россия – продавать ее по такой цене, то это означало бы выход на рынок больших объемов дешевой российской нефти. Другим производителям нефти, тем же саудитам, пришлось бы тоже снижать цены на свою нефть вслед за Россией, чтобы успешно конкурировать с российской нефтью, говорит Юшков.

    «Получается, что такой инструмент, как потолок цен, перестает быть санкциями только против России и становится инструментом регулирования цены на нефть на мировом рынке», – заключает собеседник. Поэтому США пытаются теперь переубедить и успокоить Саудовскую Аравию, что их эта история не затронет. 


     
     
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