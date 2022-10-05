Китай научился зарабатывать на энергетических бедах Европы

Китай стал перепродавать американский СПГ Европе с большой выгодой

Пекин нашел необычный способ заработать на энергетическом кризисе, который переживает Евросоюз. Он активно перепродает американский СПГ Европе, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов на одной только партии. Скорее всего, так же он поступает и с российским СПГ. И это лишь одна выгода Китая. Какие еще преференции он получает от российско-европейского конфликта?

Пока Евросоюз один за одним закрывает заводы и стремительно уходит в рецессию на фоне беспрецедентного экономического кризиса, как минимум две страны неплохо на этом наживаются. Это США и Китай. О том, какие выгоды извлекают из европейцев Штаты, газета ВЗГЛЯД писала ранее. Теперь разберем, какие преференции получает Китай.

Во-первых, ряд энергетических компаний Китая стали получать неожиданную прибыль за счет перепродажи СПГ Европе, что помогает последней пополнять запасы на зиму. В отличие от США, которые экспортируют СПГ, Китай – импортер газа. Однако энергетический кризис в Европе плюс локдауны в самом Китае, снизившие потребление энергоресурсов, привели к необычной схеме.

Дело в том, что США в разгар торговой войны заставили китайские компании заключить несколько долгосрочных контрактов на поставку американского СПГ. Штаты тогда возмущались, что Пекин мало импортирует американских товаров, поэтому заставили китайцев за счет газовых сделок подправить этот момент. Кроме того, контракты с Китаем, рассчитанные на 25 лет, позволили американцам построить новые терминалы для СПГ стоимостью в несколько миллиардов долларов вдоль побережья Мексиканского залива, благодаря чему страна смогла экспортировать больше газа.

В прошлые годы этот газ не был лишним для Китая, наоборот, китайские компании сметали с рынка и весь свободный СПГ (вне контрактов). Но в 2022 году ситуация изменилась.

Спрос внутри Китая на газ резко упал, а выполнять контракты на закупку американского СПГ – надо. Пекин нашел изящный выход: ненужные танкеры с СПГ он начал перепродавать в первую очередь Европе. Ведь когда СПГ в Азии стоит 1000-1500 долларов за тысячу кубометров, в Европе – 2000-2500 долларов, то выгода от перепродажи очевидна. Газовозы даже не доходят до Китая, а сразу отправляются в Европу.

За первые восемь месяцев этого года в Китае пришвартовались 19 судов с сжиженным газом из США по сравнению со 133 судами за аналогичный период прошлого года, отмечает западная пресса. Однако стоит оговориться, что не факт, что все эти суда пришли в прошлом году в рамках долгосрочных контрактов. Китай покупает СПГ не только по долгосрочным контрактам, но и просто скупает свободные объемы с рынка.

Например, китайская ENN Natural Gas 18 октября отправит танкер за американским газом с завода по производству СПГ Cheniere Energy в Сабин-Пасс на побережье Мексиканского залива. Но вместо восточного побережья Китая это судно доставит СПГ в Европу. По оценкам аналитиков, китайская компания получит прибыль только от одной этой перевозки в 110-130 млн долларов, исходя из рыночных цен. По неофициальным данным китайская ENN перепродает в этом году весь американский законтрактованный СПГ на 0,9 млн метрических тонн.

«Мы перепродаем американский груз. Это разрешено, и цены выгодные», – подтвердил Ву Цюнань, главный экономист PetroChina International.

Но точно посчитать, сколько Китай отправит в этом году газовозов с американским СПГ в Европу, сложно. Хотя по некоторым данным можно судить о масштабе. По таможенным данным, за первые восемь месяцев этого года Китай экспортировал в Европу и Азию около четверти миллиона метрических тонн СПГ на 449 млн долларов по сравнению с 7,3 млн долларов в прошлом году. Но эти данные вряд ли полные, потому что продавцы не всегда базируются в США или Китае плюс цены на СПГ в этом году выше.

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«Китай, скорее всего, зарабатывает на перепродаже не только американского СПГ, но и любого другого. Например, китайская компания имеет контракт на поставку 3 млн СПГ в год с Ямала. Я думаю, что Китай, скорее всего, перепродаст больший объем российского СПГ европейцам. Полагают, что Пекин поступает так со многими поставщиками топлива», – говорит Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Вторая выгода Китая от кризиса в Европе состоит в том, что он все больше покупает трубопроводного газа из России. «В этом году в Китай по «Силе Сибири» будет поставлено на 10 млрд кубометров больше», – говорит Игорь Юшков. Поставки в этом направлении значительно превышают изначальный план. В росте объемов заинтересована и Россия, так как рост поставок в Китай немного сглаживает провал в Европе. И Китай, который выигрывает в ценовом плане. «Это если не самый дешевый газ, то один из самых дешевых, который получает Китай. Ведь цена газа в контракте с Китаем зависит от стоимости нефти с лагом в девять месяцев. Примерно российский трубопроводный газ обходится Китаю в 400-800 долларов за тысячу кубометров», – говорит Игорь Юшков. СПГ китайцам обходится минимум в 1000-1500 долларов.

Кроме того, разрыв Европы и России в газовой сфере играет на руку Китаю. Ему остается только наблюдать и ждать, пока у России не останется альтернатив, кроме как заключать контракты с Китаем на дополнительный экспорт по новому трубопроводу «Сила Сибири – 2». Это третий потенциальный выигрыш Пекина. «США делают все, чтобы разрушить отношения Европы и России в области газа, в том числе взрывают инфраструктуру. Для Китая это значит, что у России становится все меньше выбора, что делать. Поэтому Пекин пытается выжать из Газпрома низкие цены и по «Силе Сибири – 2», и по другим проектам», – говорит Юшков.

Четвертая выгода Китая заключается в том, что энергетический кризис заставил Европу отстать от Китая с климатической повесткой. Это развязало руки Пекину, и он резко нарастил добычу угля внутри страны. Именно рост добычи угля снизил внутренний спрос на газ в стране. «Кроме того, Китай получил возможность покупать российский уголь с дисконтом. У нас все дороги на восток забиты углем», – говорит Юшков.

Весь год Китай сжигает более дешевый уголь вместо дорогого газа. Это снижает себестоимость производства китайских товаров и делает их более конкурентоспособными на глобальном рынке по сравнению с европейскими товарами.

В Европе многие предприятия, наоборот, закрываются из-за того, что не могут потянуть слишком дорогую энергию. «Это убирает одного из конкурентов Китая на глобальном рынке», – говорит Юшков. Более выгодные условия для китайского экспорта – это пятая выгода.

Шестая выгода КНР состоит в том, что если энергетический кризис в Европе приведет к деиндустриализации экономики ЕС, то европейская промышленность выберет себе новый дом, в том числе Китай. Но здесь Китаю придется побороться за европейские заводы с США, считает Юшков.

«Сейчас самое выгодное место для производства товаров с точки зрения расходов на энергию – это США. Здесь и газ дешевле, и суммарно стоимость энергии ниже. США являются производителями газа и экспортерами СПГ, тогда как Китай является все-таки нетто-импортером СПГ», – говорит эксперт. С другой стороны, у Китая есть свои преимущества, добавляет Юшков. Во-первых, энергия здесь стоит все равно дешевле, чем в Европе. Во-вторых, Китай может снизить налоги для новых инвесторов и предоставить более дешевую рабочую силу, чем США.

Любопытно, что Китай, который в этом году помогает Европе перепродажей своего СПГ, может в один момент лишить ее этой поддержки. Если в КНР вырастет спрос на газ, например, из-за снятия ковидных ограничений или холодной погоды зимой, то ЕС в одночасье лишится части поставок СПГ. Потому что Китай начнет перетягивать СПГ на себя. Юшков предупреждает, что США тоже могут ограничить экспорт газа в Европу, если, например, у них самих будет жесткая зима или сломается какой-то СПГ-завод. «Однако Европа является крупным рынком сбыта для китайских товаров. Поэтому смерть европейской экономики Китаю тоже не нужна», – заключает эксперт. США в отношении Европы исходят из тех же соображений – ведь продавать свой товар кому-то надо.

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