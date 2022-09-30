Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?

Подрыв труб в Балтийском море «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» вызвал страх владельцев другой морской инфраструктуры. В частности, Норвегия – теперь уже крупнейший поставщик газа в ЕС – направит вооруженные силы на защиту нефтегазовых морских платформ от возможных диверсий. Об этом официально заявила страна. Потому что, как пояснил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стуре, была получена информация из Швеции и Финляндии о том, что ущерб российским газопроводам был причинен умышленными действиями. По словам Стуре, было бы заманчиво обвинить Россию в этом инциденте, но пока он отказался делать какие-либо выводы, лишь призвав докопаться до сути – что же произошло и кто за этим стоит.

Появилась также неофициальная информация о том, что и турецкая контрразведка усиливает меры защиты «Турецкого потока» и его критически важной инфраструктуры. ВМС Турции и корабли НАТО усилят контроль морской нефтегазовой инфраструктуры в Средиземном и Черном морях. Плюс усиливается контроль за гражданами Великобритании, прибывающими в Турцию. Это неподтвержденная информация.

Любопытно, что буквально 22 сентября ФСБ РФ официально сообщила, что удалось предотвратить попытку совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса. Сам объект напрямую не назывался, но уточнялось, что через него осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу. То есть речь могла идти о «Турецком потоке».

Что будет, если теоретически допустить, что страхи Норвегии сбудутся и их газовую инфраструктуру подорвет неизвестный, а Европа останется без норвежского газа?

Это будет невообразимый коллапс Европы, ее отбросит в каменный век, когда не просто закроется промышленность, а люди действительно начнут замерзать и умирать на улицах,

считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Норвегия – крупнейший поставщик газа в Европу. В 2021 году она была вторым (после России) экспортером газа. Газпром в прошлом году поставил 155 млрд кубометров газа, а Норвегия – 113 млрд кубометров. В этом году ситуация резко изменилась. «Сейчас ежесуточные поставки российского газа в Европу упали до 50 млрд кубометров в годовом выражении вместо прошлогодних 155 млрд. То есть речь идет о падении экспорта уже на 100 млрд кубов в годовом выражении. По итогам этого года будет, правда, порядка 100 млрд кубометров, но только за счет первого полугодия, потому что поставки начали снижаться с начала лета», – говорит Игорь Юшков.

Заместить потерянные объемы российского газа европейцы смогли частично за счет роста закупок СПГ, частично за счет более активного использования угля взамен газа, частично за счет снижения потребления газа на 30% за восемь месяцев года (в основном за счет промышленного сектора). И дефицит газа все равно сохраняется. Другие трубопроводные поставщики – Азербайджан и Алжир – поставляют примерно столько же, сколько и раньше. Поставки газа из Норвегии выросли за счет сокращения добычи нефти, но не сильно. Кардинально нарастить добычу газа Норвегия не в состоянии, в том числе из-за истощения месторождений.

«Норвегию попросили дать как можно больше газа, который стал дороже и маржинальней, чем нефть. Как она это сделала? Раньше Норвегия часть газа закачивала обратно в подземный пласт, чтобы добыть больше нефти. А теперь добыча газа немного подросла именно потому, что они перестали закачивать газ обратно в пласт. Это подтверждается снижением добычи нефти», – объясняет Игорь Юшков.

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Если Европу лишить еще хотя бы 50 млрд кубометров норвежского газа, не говоря уже о чуть более 100 млрд кубов, то заместить эти потери Европа не сможет никак. По СПГ в мире уже дефицит, да и приемных СПГ-терминалов просто не хватит, отмечает эксперт. Это приведет к коллапсу Европы, обнищанию и превращению ее в африканскую страну, только с сильными морозами.

Если в теории предположить, что неизвестные подорвут «Турецкий поток», то ситуация для Европы будет все-таки менее критической. Во-первых, объемы экспорта значительно меньше. Страны ЕС получают из России по этой трубе только 15,75 млрд кубометров газа, еще столько же получает Турция. «Голубой поток» качает газ только для Турции. Однако если Анкара лишится более дешевого трубопроводного газа из России, у нее не будет другого выбора, как начать активней скупать СПГ с мирового рынка. И здесь Турция начнет отбирать и так дефицитный СПГ у ЕС и Великобритании. При том, что в зимний период борьба за СПГ обострится и без Турции, за счет роста спроса на этот газ со стороны азиатских потребителей.

В любом случае это грозит Европе ростом цен в отопительный сезон, более масштабным замиранием промышленности, но с сохранением тепла хотя бы в домах, хотя появится риск, что население в отдельных странах тоже пострадает.

Уточним, что в текущей ситуации при сохранении хотя бы украинского и южных маршрутов поставок газа из России в Европу, речи о проблемах с отоплением зимой в домах, где живут люди, пока не идет. Европа может отделаться только закрытием заводов, торговых центров и других объектов бизнеса.

Другой вопрос, что эксперты считают дескать страх Норвегии наигран и ей уж точно нечего бояться, что ее нефтегазовую инфраструктуру подорвут неизвестные силы. Потому что Норвегия – западная страна, она входит в Европейскую экономическую зону, а главное – в НАТО.

«Никто ведь не объявляет военное положение в Мексиканском заливе, где находятся нефтегазовые платформы США. Подрыв «Северных потоков» – это целенаправленная акция, которую провели не абстрактные террористы-любители, а высокопрофессиональные службы», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский осмелился напрямую в своей соцсети поблагодарить США за повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Хотя позже эту запись он все же удалил.

«Для меня очевидно, что главная цель подрыва «Северных потоков» – это физически уничтожить газовую инфраструктуру, которая десятилетиями связывала Россию и Европу, начиная с шестидесятых годов двадцатого века. Как только не будет этой связи, у Европы не будет других альтернатив, кроме как покупать американский СПГ», – добавляет директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Эти силы в борьбе с Россией не ставят своей целью уничтожить ЕС или Великобританию. Главные покупатели норвежского газа – это Великобритания и Германия. Ослабить эти страны вполне допустимо, но не убить. Спасать потом будет дороже.

«На Западе попытались сначала раскачать тему, что это Россия сама себя подорвала. Однако в эту версию не верит почти никто, даже на Западе. Мы уже и так не могли качать газ по «Северным потокам» и надеялись, что морозы заставят Европу саму попросить нас использовать трубы», – отмечает Громов.

«Заявления о том, что теперь все объекты морской инфраструктуры небезопасны, давайте их охранять, делаются сейчас для того, чтобы создать информационный шум. И с его помощью оттянуть внимание общественности от главного вопроса: если газопроводы подорвала не Россия, то тогда кто? Это попытка нагнать страха на простых обывателей, что якобы есть некие незримые силы, которые грозят энергетическим апокалипсисом всей Европе»,

– считает собеседник.

Однако подрывы российских газопроводов, считают эксперты, совершены вполне конкретными западными исполнителями. Первые в списке: США, Великобритания, Польша. И произошло это, скорее всего, при молчаливом согласии Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и прочих, которые по счастливой случайности не заметили никакой подозрительной активности в Балтийском море, где всегда ходит довольно много судов. «Причем подрыв происходит незаметно, хотя мы живем в условиях тотального спутникового мониторинга, когда все отслеживается», – добавляет Громов.

«Масштаб диверсии таков, что, я боюсь, мы навсегда потеряли эти два «Северных потока». А это стратегически изменяет взаимоотношения России и Европы в газовой сфере»,

– предупреждает Громов.

Турции бояться подрыва тоже особо нечего, потому что она умудряется так выстраивать свою политику, чтобы иметь нормальные отношения и с Россией, и с Украиной (зерновая сделка), и быть частью НАТО. «Учитывая, какую важную роль играет Турция в текущем конфликте, мне кажется, ее газопроводам ничего не угрожает. Это «Северные потоки» стояли как кость в горле у Великобритании и США всегда, и они пытались вставлять палки в колеса постоянно, но к «Турецкому потоку» такого отношения не было», – считает Громов.

Однако Юшков не так категоричен. Он не исключает, что у диверсантов могло просто не получиться реализовать подрыв в Черном море, где лежат трубы «Турецкого» и «Голубого потока».

«Здесь есть объективные сложности. Во-первых, сама Турция в этом не заинтересована, и вряд ли она бы сотрудничала с западными спецслужбами, которые хотят подорвать газопровод. В Балтийском море европейские страны могли закрывать глаза на происходящее. Во-вторых, глубина в Черном море гораздо больше, чем в Балтийском. Поэтому не факт, что здесь могут сработать те же методы подрыва», – считает Игорь Юшков.

Впрочем, переживать за «Турецкий поток» стоит не только из-за риска подрыва инфраструктуры. Он может пострадать и без бомб. Дело в том, что оператора «Турецкого потока» лишили досрочно экспортной лицензии из-за санкций от 18 сентября, сообщила 29 сентября дочерняя компания Газпрома – South Stream Transport B.V. Хотя в компании-операторе говорят, что транспортировка газа по трубе продолжается для турецких и европейских потребителей, риск прекращения поставок вырос многократно.

Более того, с каждым днем растут риски того, что экспорт газа из России уже в этом году придет к нулевой отметке. И для этого может не потребоваться даже подрывной деятельности. Украинский транзит может быть прекращен, если «Нафтогаз» продолжит необоснованную судебную тяжбу против Газпрома. Россия на этой неделе предупредила, что вынуждена будет ввести санкции, что автоматически будет означать остановку транзита через Украину.

А «Турецкий поток» и украинский транзит – это единственные маршруты доставки газа из России в Европу, которые остались в работе.

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